Erciş’de LED ekranlara yansıtılan “Love Erdoğan” görseline vatandaşlardan destek

Van’ın Erciş ilçesinde ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlardan destek geldi.

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Van’ın Erciş ilçesinden de tepki geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. LED ekranlardaki görsellere ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek konuya hassasiyet gösterdi. Vatandaşlar Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’na teşekkür etti.