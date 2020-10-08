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Erciş Vefa Grubu’na belge takdimi yapıldı

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA, FEDAKÂRCA VE ÖZVERİYLE YÜRÜTEN ERCİŞ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.

VAN 08.10.2020, 09:50
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Erciş Vefa Grubu’na belge takdimi yapıldı

Korona virüs salgını sürecinde görevlerini başarıyla, fedakârca ve özveriyle yürüten Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu’na başarı ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları görevlerini büyük bir özveri ile sürdürdü. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar başta olmak üzere, sokağa çıkma yasağı olan günlerde tüm vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları, fedakâr ve başarılı çalışmalarıyla gönüllerde taht kurdu. Bu kapsamda Erciş Kaymakamlığı tarafından ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, haftanın 7 günü 24 saat aynı fedakârlıkla çalışmalarını sürdürdü.

Görevlerini başarıyla ifa eden Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu için İlçe Kaymakamlığı tarafından ödül töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile Erciş Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan personel katıldı. Programda, büyük bir özveriyle çalışan Vefa Grubuna tebrik eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, grup personelini başarı ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirdi.

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