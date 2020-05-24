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Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı

VAN’IN ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI VE ERCİŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU, İLÇEDEKİ ŞEHİT AİLELERİNİ GEZEREK BAYRAMLARINI KUTLADI.

Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı

VAN’IN ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI VE ERCİŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU, İLÇEDEKİ ŞEHİT AİLELERİNİ GEZEREK BAYRAMLARINI KUTLADI.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:02
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Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki şehit ailelerini gezerek bayramlarını kutladı.

Erciş’te korona virüs salgını sürecinde kurulan Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerine bayramda da devam ediyor. Salgın süresince ve Ramazan ayında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarını gideren Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 7’den 77’ye herkesin yardımını koştu. Vatandaşların gıda, ilaç başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını gideren Vefa Grubu, vatandaşların yaşlılık, emeklilik, engelli maaşları gibi aylık maaşlarını da çekip evlerinde teslim etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Erciş Vefa Grubu, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun selamlarını ve bayram tebriğini ileten grup, şehit ailelerine bayramlık hediyeler de takdim etti.

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