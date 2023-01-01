Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları ile zabıta birimini ziyaret etti. Mehmetbeyoğlu, sürücülere baklava ikram ederek, trafik kurallarına uymalarını istedi. Güvenlik güçleri ve zabıta ekibinin yeni yılını tebrik eden Mehmetbeyoğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu "2023 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farkı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirebilmesi anlamında yeni bir yıla girerken sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, geçirebilmesi noktasında bugün arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmalarda arkadaşlarımızın denetim noktalarındaki hassasiyetlerini gördük. Biz 2023 yılının Erciş’imize Van’ımıza memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tüm basın mensubu arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz" dedi.