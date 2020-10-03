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Erciş Gençlik Merkezi tarafından cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtıldı
VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ ERCİŞ GENÇLİK MERKEZİ LİDERLERİ VE GÖNÜLLÜ GENÇLER TARAFINDAN KARA YUSUF PAŞA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİKTEN SONRA BİN ADET TEK KULLANIMLIK SECCADE SERİLDİ.
VAN 03.10.2020, 00:38
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Van’ın Erciş Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Erciş Gençlik Merkezi, gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından cuma namazı öncesi Kara Yusuf Paşa Camii dezenfekte edilerek temizlik yapıldı. Temizlikten sonra cami içerisine sosyal mesafeye uygun şekilde yaklaşık bin adet tek kullanımlık seccade serilirken, dışarıda namazlarını kılan vatandaşlara da tek kullanımlık seccade dağıtılıp bütün cemaate su ve dezenfektan ikramında bulunuldu.
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