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Erciş de doğalgaza kavuşuyor

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Aksa Doğalgaz Van Şirket Müdürü Hikmet Turan Güler tarafından, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlaması için imzalar atıldı.

VAN 03.07.2021, 15:02
Erciş de doğalgaza kavuşuyor

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Aksa Doğalgaz Van Şirket Müdürü Hikmet Turan Güler tarafından, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlaması için imzalar atıldı.

Konuyla ilgili konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Erciş Belediyesi’nin desteğiyle Aksa Doğalgaz Van A.Ş. ile protokoller imzalandığını ifade ederek, “Bu protokol doğrultusunda Erciş ilçesine 50 kilometre yatırım yapılacak olup, ilk etapta 5 bin aboneye doğalgaz arzı sağlanacaktır” dedi.

İlçe merkezinde yapılacak çalışmanın 3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başladığını dile getiren Mehmetbeyoğlu, “Daha temiz bir çevre için doğalgazın öncelikle Erciş’e, Van’a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diliyor, doğalgazın memleketimize kazandırılması konusunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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