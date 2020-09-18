Erciş Belediyesinden üreten belediyecilik hizmeti
VAN'IN ERCİŞ BELEDİYESİ, İLÇENİN BİRÇOK FARKLI NOKTASINDA YAPTIĞI PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BANK, MASA, KAMELYA GİBİ OTURMA GRUPLARINI ARTIK KENDİSİ ÜRETECEK.
Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını artık kendisi üretecek.
Erciş Belediyesinden bir hizmet daha. Ekonomik ve tasarrufu ilke edinen Erciş Belediyesi, dışarıdan 3 ya da 4 katına satın alınabilecek ürünleri kendi atölyesinde 4/1 fiyata üretiyor. Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde üretime başlayan Erciş Belediyesi, geri dönüşüm ve tasarruf politikası kapsamında ürettiği kamelya ve oturma gruplarını vatandaşların hizmetine sunacak.
Yeni hizmete sunulan atölyenin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve beraberlerindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleşti. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde gerçekleşen açılışın ardından katılımcılara üretilen ürünlerin tanıtımı yapıldı.
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