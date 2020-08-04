Erciş Belediyesinden sivrisinekle mücadeleye çalışması
VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ, SİVRİSİNEKLE MÜCADELE KAPSAMINDA MERKEZ MAHALLELERDE HER GÜN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR.
Van’ın Erciş Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında merkez mahallelerde her gün ilaçlama çalışması yapıyor.
Daha önce korona virüsle mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Erciş Belediyesi, normalleşme sürecinde de halkın sağlığı ve huzuru için sivrisinek popülasyonuna karşı vektörle mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyor. Özellikle yaz aylarında sulak ve bataklık alanlarda türeyen sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer böceklere karşı mücadele eden Erciş Belediyesi, her gün ilçeye bağlı tüm merkez mahallelerde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Akşam saatlerinde ilaçlama araçlarıyla sokak ve caddelerde gezerek insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla sivrisineklere ve diğer vektör özelliği taşıyan böceklere geçit vermeyen belediye ekipleri, halkın huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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