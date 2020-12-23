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Erciş Belediyesinden karla mücadele çalışması
Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.
VAN 23.12.2020, 10:32
Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah erken saatlerde de kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.
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