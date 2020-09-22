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Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi
VAN'IN ERCİŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAYA TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU CADDELERDEKİ SEYYAR SATICILAR VE İŞ YERLERİ TARAFINDAN KALDIRIMLARIN İŞGAL EDİLMESİNE YÖNELİK ŞİKAYETLERİN ARTMASI ÜZERİNE DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.
VAN 22.09.2020, 16:31
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Van’ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan esnafı uyardı. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap gibi satış eşyası bulunduranlar hakkında Kabahatler Kanununun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar ilçede denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.
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