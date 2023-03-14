Erciş Belediyesinden depremzede ailelere gıda desteği

Van’ın Erciş Belediyesi, deprem bölgelerinden gelerek ilçede misafir olan depremzede ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm birimlerini seferber eden Erciş Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelerek misafir olan ya da ev kiralayıp konaklayan depremzedeler için gıda kolisi desteğinde bulundu. Depremden etkilenen depremzedelere desteklerini ulaştıran Erciş Belediyesi, gıda kolisi hizmeti ile vatandaşların sofralarına aş oluyor.

Deprem felaketinin ilk anından itibaren desteklerini sürdürdüklerini belirten Erciş Belediyesi personelleri, “6 Şubat depreminden itibaren depremzede kardeşlerimiz için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalar ile depremzede vatandaşlarımıza gıda kolisi desteğimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Talepler üzerine tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, isteklerini karşılamaktayız. Her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Gıda kolilerinin ulaştırıldığı depremzede aileler ise duydukları memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Erciş Belediyesine teşekkür etti.