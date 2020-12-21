Erciş Belediyesinden caddelerde dekoratif çalışmalar

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçedeki dekoratif çalışmalarına devam ediyor.

Erciş Belediyesi, yaz sezonunda yenilediği caddeleri dekoratif süs bitkileri ile donatıyor. Bu kapsamda ilçedeki caddelerin refüjlerine ledli saksılar yerleştiren belediye, saksılar içine dört mevsim solmayan gold taflan türü estetik bitkilerin dikimini gerçekleştiriyor.