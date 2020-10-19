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Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI RUTİN OLARAK SÜRDÜRÜYOR.
VAN 19.10.2020, 09:32
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Van’ın Erciş Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.
Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Çevreyi ve hayvanları korumayı temel düstur edinen belediyecilik anlayışıyla rutin olarak sokak hayvanlarını besleyen Erciş Belediyesi, park ve bahçelerle kırsal alanlardaki hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarına su ve mama bırakmaya devam ediyor.
Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen odaklara su ve mama takviyesinin rutin olarak sürdürüldüğü belirtildi.
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