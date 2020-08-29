Erciş Belediyesi parke taşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ 2020 SEZONU KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 18 MAHALLENİN KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Van’ın Erciş Belediyesi 2020 sezonu kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında 18 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı.
Erciş Belediye Başkanlığı 2020 sezonu kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında 18 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında ise 7 mahallede çalışmalar devam ederken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında yaptığı açıklamada Erciş’in her noktasında hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gönül belediyeciliği ile şehrimizin bütün noktalarına inmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanımızın gözündeki samimiyeti, mutluluğu görünce daha çok çalışmak istiyoruz. Bundan sonra da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İncelemeler sırasında yaptığı konuşmada Erciş’in merkez ve kırsal mahallelerinde sıkıntıların tek tek giderildiğini belirten Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Bu çalışmalardan dolayı Kaymakamımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
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