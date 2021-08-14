VAN (İHA) – Van’ın Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek park ve bahçelerde vatandaşların kullanımına sunuyor.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, atıl malzemeler, bank, kamelya ve salıncağa dönüşüyor. Belediye tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş depreminde kullanıldıktan sonra atıl duruma düşen konteynerlardan 252 metrekare atölye kuruldu. Kurulan atölyede belediyenin atıl malzemelerinden üretilen ürünler, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda vatandaşın kullanımına sunuluyor. Adnan Menderes Mahallesi’nde kurulan atölyede boru, profil, demir, tahta varil ve araç lastiği gibi atıl malzemelerden, oturma bankı, kamelya, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, çatılı bank, varilden oturma bankı, salıncak ve araç lastiklerinden çiçek saksıları üretildi. Belediyenin atıl malzemelerinden üretilen ürünler, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda vatandaşın kullanımına sunuldu.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, “Cumhur Başkanımızın eşi Emine Erdoğan hanım efendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları çöp kutuları çöp varillerinden oturma grupları üretmekteyiz. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu’nun katkılarıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Atıl malzemelerden üretmiş olduğumuz banklar, kamelyalar, çöp kutuları pergolaları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz parklarımıza montaj ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere atıl malzemelerden malzemelerimizi geri kazandırıyoruz. Parklarımızda tekrar kullanıyoruz. Bu sayede onda bir fiyatına bankları, kamelyaları, pergolaları elde ediyoruz" dedi.