Erciş Belediyesi, 3 mahallede daha kilitli parke taşı çalışması başlattı

Van’ın Erciş Belediyesi, şehrin 25 mahallesinde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaz sezonu ile birlikte ilçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden asfalt kaplamaya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda ekiple gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Toplamda 19 mahallenin kilitli parke taşı döşeme çalışmasını tamamlayan Erciş Belediyesi, son olarak Karlıyayla, Bucakönü ve Çatakdibi mahallelerinde de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Tamamlanan çalışmalar kapsamında vatandaşlar toz ve çamurdan kurtulurken, mahallelerin standartları da yükseltiliyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Yol yapım sezonunun başlaması ile birlikte mahallelerimizde ciddi bir çalışma yürütüldü. Mahallemizdeki yollar kilitli parke taşı ile kaplandı. Daha önceden çukurlardan ve çamurdan araç girişi bile yapılamıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Erciş Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.