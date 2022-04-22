Erçek Gölü’ndeki inci kefali balıkları da korunuyor

Van Gölü’nde olduğu gibi Erçek Gölü’nde de yaşayan tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca sürecek av yasağı devam ediyor.

112 kilometrekare yüzölçümüne sahip Van Gölü Havzası’nda en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü’nde neslini devam ettiren inci kefali (Van balığı) balıkları, 15 Nisan-15 Temmuz arası 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefali balığının, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alınarak 7/24 denetimler yapılmaktadır.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Erçek Gölü’nde yapılan denetimlerde Erçek Gölü kıyısında bulunan belediye parkının yaklaşık 500 metre ilerisinde göle atılmış halde yaklaşık 10 metre uzunluktaki ağ malzemesine el konuldu. Ağ üzerinde bulunan ve canlı olan yaklaşık 10 kilogram inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.

Ekipler tarafından Van Gölü kıyısında gece 03.00 saatlerinde yapılan denetimlerde ise sahipsiz 100 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu.