Enkaz altında çıkarılan kuş Van’da tedavi edildi

Hatay’da meydana gelen depremin ardından enkazdan yaralı olarak çıkarılan muhabbet kuşu, Van’daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yanı sıra, çok sayıda evcil ve çiftlik hayvanı da etkilendi. Deprem bölgesinde veteriner hekimler başta olmak üzere birçok dernek, öğrenci grupları gibi oluşumlar da hayvanlar için yardım eli uzattı. Bu çerçevede depremde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, bir binanın enkazında insanlarla beraber muhabbet kuşu da yaralı olarak çıkarıldı. Yine yaralı olarak kurtarılan sahibinin Elazığ’da tedavi altına alınması nedeniyle ortada kalan muhabbet kuşuna hayvanseverler sahip çıktı. Bölgede hayvansever bir öğrenci tarafından Van’a getirilen yaralı kuş, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanması ve üşümesine bağlı olarak bitkin düşmüştü.

Bakımları ise titizlikle yapılıyor

Bunun üzerine yaralı kuş, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan’a getirildi. Merkezde 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınan minik kuş, sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan kuş, Van’da muhabbet kuşu besleyen Esra Allahverdi isimli hayvansevere teslim edildi. Minik kuşun buradaki bakımları ise titizlikle yapılıyor.

“Depremzedeler oradaki pet hayvanlarını da getirdi”

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, depremde insanlarla birlikte çiftlik ve evcil hayvanların da çok etkilendiğini belirtti. Van’da meydana gelen depremlerde de hayvanların zarar gördüğünü ve bu yüzden başka illere sevk ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aslan, “Veteriner hekimler olarak afetlerde en çok çalışması gereken gruplardan biriyiz. Daha önce meydana gelen Van, Elazığ ve Malatya depremlerinde kendimizi yetiştirdik. Kahramanmaraş depreminin çok büyük olması nedeniyle yükümüz biraz daha ağır oldu. Hatay’dan gelen depremzedeler oradaki pet hayvanlarını da getirdiler. Bu vesileyle merkezimize bir muhabbet kuşu getirildi. Muhabbet kuşunu 5 gün yoğun bakımda tuttuk, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar getirenlere teslim ettik” dedi.

Muhabbet kuşunun enkazdan çıkarıldıktan sonra soğukta kaldığını dile getiren Aslan, bu yüzden kuşun çok bitkin düştüğünü kaydetti.