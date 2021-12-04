Engellilerin performansı izleyenleri büyüledi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliğinde sahne alan engellilerin performansı izleyenleri mest etti.

Dünya Engelliler Günü, Van’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Gecede seslendirdiği türkülerle izleyicilere duygulu anlar yaşatan fiziksel engelli Mevlüde Gücer, “Engellilerden tek isteğim kendilerini sevsinler, kendileriyle barışık olsunlar. Ben kendimi çok seviyorum. Mevlam neylerse güzel eyler” dedi.

Konuşmaların ardından Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel gereksinimli bireyler tarafından seslendirilen türkülerin yanı sıra çayda çıra, Van oturma gecesi ve oyun havaları izleyenleri mest etti.