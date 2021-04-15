Emniyet Müdürü Karabağ’dan veda mesajı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Almanya/Berlin İçişleri Müşaviri olarak atanması nedeniyle bir veda mesajı yayımladı.

"Değerli Vanlı hemşehrilerim" diye mesajına başlayan Ali Karabağ, "26 Eylül 2019 tarihinde Van İl Emniyet Müdürü olarak başladığım görevime, 19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı

Yurt Dışı Teşkilatı Almanya/Berlin İçişleri Müşaviri olarak atanmamdan dolayı bugün itibari ile veda ediyorum. Van’da bulunduğumuz ilk andan itibaren vatandaşımızın huzurunun bizim huzurumuz olduğunu aklımızdan çıkarmadık. İnsan haklarına saygıyı ve vatandaş memnuniyetini esas alarak yüksek sorumluluk bilinciyle her birimdeki personelimizle birlikte takım ruhu içinde görev yaptık. Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz siz değerli Van halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Van için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki; polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Polisin her zaman vatandaşımızın yanında bulunmuş olması,

vatandaşlarımızın da polisimize çalışmalarında destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Eşsiz tabiat güzelliği, tarihi dokusu ve gönlü güzel insanıyla birçok medeniyete başkentlik yapmış olan bu şehre en kalbi duygu ve iyi dileklerimle veda ederken, görevim süresince maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, birlikte görev yaptığımız Valimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere mülki erkana, milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, mahalli idarelerimizin başkan ve üyelerine, üniversitemize, kurum müdürlerimize, sivil toplum örgütlerimize, iş adamlarımıza, esnafımıza, meslek kuruluşlarımıza, basın ve yayın kuruluşları mensuplarına ve değerli Van halkına, Türk Polis Teşkilatı, şahsım ve ailem adına teşekkür ederken, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.