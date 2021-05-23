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Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Özalp ilçesinde eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

VAN 23.05.2021, 09:38
Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Özalp ilçesinde eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Melisa Diker isimli 5 yaşındaki çocuğun eli kapı ile pervazın arasına sıkıştı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Melisa Diker, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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