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Elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Van’ın Edremit ilçesinde elektrik panosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.
VAN 04.07.2021, 09:50
Van’ın Edremit ilçesinde elektrik panosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.Edremit Belediyesinin önünde bulunan elektrik trafosunun altındaki boşlukta sıkışan yavru köpek için bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu yavru köpek kurtarıldı.