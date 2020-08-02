Eğlence çocukların ayağına geldi
VAN MERKEZ İPEKYOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KURBAN BAYRAMI ETKİNLİKLERİ İLE ÇOCUKLAR DOYASIYLA EĞLENDİ. ETKİNLİKLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Kurban bayramı etkinlikleri ile çocuklar doyasıyla eğlendi. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kurban bayramının ilk günü ilçenin merkez mahallelerinden olan Yeni Mahalle ve Ali Paşa’da startı verilen bayram etkinliğine ikinci gün de Erçek, Aşağı ve Yukarı Gölalan Mahallelerinde devam edildi.
“Çocuklar doyasıya eğlendi”
Erçek Yaşam Merkezi önünde ve okul bahçelerinde toplanan minikler canlı müzik, palyaço gösterileri ve sahne şovları ile doyasıya eğlendi. Çocuklar ayrıca belediyeye ait müzik sistemli araçlarda sahne alarak dans etti. Aynı zamanda etkinlikte çocuklara balon dağıtıldı, dondurma ikram edildi. Çocuklar bayram tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan da çocukları yalnız bırakmadı.
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25