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Eğitim gönüllülerinden yüzleri gülümseten hareket

Van’da bir araya gelen genç eğitim gönüllüleri, kırsal kesimdeki öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

VAN 19.10.2021, 16:59
Eğitim gönüllülerinden yüzleri gülümseten hareket

Van’da bir araya gelen genç eğitim gönüllüleri, kırsal kesimdeki öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

Van’da yürütülen ‘Köy Okullarına Yardım Götürme’ projesi kapsamında bir araya gelen eğitim gönüllüleri, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların destekleriyle kırsal kesimdeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, kırtasiye malzemesi dağıtarak çeşitli aktiviteler düzenliyor. Her gittikleri okulda kırtasiye malzemeleriyle birlikte kitap ve giyim malzemesi de götüren gençler, minik öğrencilerin mutluluğuna mutluluk katıyor.

Sosyal sorumluluk projesinin korucusu Ali Yavuzer, amaçlarının minik kalplere dokunarak sevgi yumağı oluşturmak olduğunu belirterek, projede yer alan ve destek veren herkese teşekkür etti.

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