Edremit’te zincirleme kaza

Van’ın Edremit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kaza, ilçedeki Su Sporları Merkezi karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 76 AAD 780 plakalı Opel Astra, 65 AAU 851 plakalı Hyundai, 24 AAY 872 plakalı Volkswagen ve 34 EHH 664 plakalı otomobillerin karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.