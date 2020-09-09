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Edremit’te odunluk yangını
VAN'IN MERKEZ İLÇESİNDE BİR ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
VAN 09.09.2020, 10:56
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Van’ın merkez Edremit ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesinde meydana geldi. Odunluğun yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken odunlukta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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