Edremit’te ’Maskematik’ dönemi

Van’ın Edremit Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarında maskematik hizmetini hayata geçirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu hale gelen maske kullanımında "maskematik" dönemi de ilk olarak Edremit’te başladı. Pandemi döneminde başlattığı çeşitli uygulamalarla kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. Alınan maskematiklerden ilki SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi. Acil maskeye ihtiyacı olan vatandaşlar, kurulan cihazlardan 1 TL karşılığında maske paketini alırken, sunulan hizmetten dolayı da Edremit Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Toplamda 5 cihazın kurulumunun yapılacağı diğer maskematiklerin ise Van Ferit Melen Havaalanı, Edremit Seyirtepe ve bazı durak noktalarda yer alacağı bildirildi.

Başlatılan uygulamanın anlamlı ve yerinde olduğunu dile getiren Vedat Öz, Ahmet Batur ve Reyhan Çinik, Edremit Belediyesine ve Başkan İsmail Say’a teşekkürlerini dile getirdiler. El değmeden paketler içerisinde maskelerini aldıklarını vurgulayan vatandaşlar; hastanelerde belirli zamanlarda maskeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını ve bu uygulamayla rahat maskeye ulaşabildiklerini kaydettiler.”

Edremit Belediyesi olarak pandemi sürecinde hızlı şekilde tüm önlemlerin üst düzeyde alındığını kaydeden Başkan İsmail Say, “COVID-19 önlemleri kapsamında maske kullanımının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Kontrollü yaşamın ilk şartı olan maskelere erişimi kolaylaştırma adına ilçe sınırlarımızda ‘Maskematik’ uygulamasını hayata geçirdik. Pandemi süresince örnek çalışmalara imza attık. Şimdi de ilçemizde bulaş riskini önleme konusunda büyük önem arz eden maskelere erişimi kolaylaştıracak maskematiklerimizi hizmete aldık. Kontrollü sosyal hayat düzenlemelerimiz kapsamında maskematiklerimizi başta hastanemiz olmak üzere kamusal alanlarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kuracağız. COVID-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe, temizlik konularında kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarımız devam ediyor. Virüs ile mücadelemizin devam ettiği bu kritik süreçte çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Aşının yapılıyor olması salgının bittiği anlamını taşımıyor. Bu yüzden en etkili koruma aracı olan maske takmayı ve alınan tedbirlere titizlikle uymaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.