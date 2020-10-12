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Edremit’te kafes avcılığı
VAN MERKEZ EDREMİT İLÇESİNDE KAFES AVCILIĞI YAPAN 3 KİŞİYE TUTANAK TUTULURKEN, AVLANILAN 6 KINALI KEKLİĞE EL KONULDU.
VAN 12.10.2020, 13:06
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Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 6 kınalı kekliğe el konuldu.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.
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