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Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor

VAN’IN EDREMİT BELEDİYESİ İLE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İŞBİRLİĞİYLE GÖLKAŞI, BAKIMLI VE KIYICAK MAHALLELERİ YOLUNUN 4,5 KİLOMETRESİ ASFALTLANMAYA BAŞLANDI.

VAN 01.09.2020, 11:43
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Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor

Van’ın Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle Gölkaşı, Bakımlı ve Kıyıcak mahalleleri yolunun 4,5 kilometresi asfaltlanmaya başlandı.

Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi; Gölkaşı, Bakımlı ve Kıyıcık mahallesi sakinlerinin asfaltlanması için yıllardır talepte bulunduğu yolda çalışma başlattı. Kış aylarında çamur deryasına dönen, yaz aylarında ise tozdan geçilmeyen yoldaki sıkıntılar tarihe karışıyor. Araçların geçişi esnasında oluşan toz bulutu yüzenden evlerinden zaman zaman çıkamayan mahalle sakinleri ise yolun asfaltlanmasından dolayı Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Sabah saatlerinde grup yoluna gelen Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın katılımı ile yolun ilk asfaltı döküldü. Mahalle muhtarları ve vatandaşların da hazır bulunduğu asfalt çalışmasında Vali Bilmez, Genel Sekreter Türkman ve Başkan Say ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

“Artık bu köy yolunda toz kalkmayacak”

Daha sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 3 köyün yararlandığı grup yolunun yaklaşık 4,5 kilometrelik kısmının asfaltlanacağını belirtti. Vali Bilmez, “Bu yolumuz köyün hemen bitişiğinde olduğu için vatandaşlarımızın yaşam koşullarını olumsuz etkiliyordu. Edremit Belediyemizin de katkılarıyla burayı asfaltlıyoruz. Bundan sonra çocuklarımız da daha rahat köyün içinde gezip tozacaklar. Artık bu köy yolunda toz kalkmayacak. Emeği geçen büyükşehir ve Edremit ekiplerimize, ayrıca muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim temel görevimiz halkımıza hizmet etmektir. Ama talepler sonsuz imkanlar kısıtlı. Bizimde görevimiz bu kıt imkanlarla bu sonsuz talepleri karşılamaktır. İnşallah daha yaşanır bir Van için hep birlikte el ele verip daha güzel bir kent oluşturmaya çalışacağız” dedi.

“Edremit’i güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sözlerine ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak başladı. Çiçekli bölgesinde bulunan ve yaklaşık 5-6 mahallenin grup yolunun uzun zamandır asfaltlanmayı beklediğini ifade eden Başkan Say, büyükşehir ile birlikte bir ortak çalışma yaptıklarını belirtti. Başkan Say, “Özellikle öğrencilerimizi kışın çamur deryasından, yazın ise tozdan kurtarmak için bir çalışma yaptık. Valimiz ile birlikte bugün startını veriyoruz. Burada 4-5 mahalle muhtarımız var, bütün bölgeyi ilgilendiren bir sıkıntıydı. Biz de Edremit’i elimizden geldiğince sıkıntılarını kalem kalem çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“Çocuklarımız da artık pırıl pırıl yolda ulaşımlarını sağlayacaklar”

İşbirliği içerisinde gerek muhtarlarla, gerek halk ile gerekse de büyükşehir ile bir köprü kurarak Edremit’i güzelleştirmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Say, “Mahallemize, bölgemize, özellikle Çiçekli bölgemize hayırlı olsun. Çocuklarımız da inşallah tozsuz, pırıl pırıl yolda ulaşımlarını sağlayacaklar. Bugün 4,5 kilometrelik kısım asfaltlanacak. Bu yolumuz çok uzun zamandır bekleyen bir yoldu. Çok şükür bize nasip oldu, bizde bu hizmeti haklımıza sunduk. Bu anlamda Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki ekiplerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardılar”

Gölkaşı, Bakımlı ve Kıyıcak mahalleleri muhtarları da yıllardır hiç kimsenin kendilerine kulak asmadıklarını belirtti. Şimdiki yönetimin ise kendilerini büyük bir sıkıntıdan kurtardıklarını ifade eden muhtarlar; evlerinin, arazilerinin tozdan kurtulduğunu vurgulayarak, imkanları dahilinde kendilerine her türlü desteğin sunulduğunu kaydettiler. Muhtarlar, mahalleleri adına başta Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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