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Edremit’te ‘Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından geleneksel düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası", Yüksek Gerilim’in şampiyonluğuyla sona erdi.

VAN 04.12.2021, 11:48
Edremit’te ‘Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından geleneksel düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası", Yüksek Gerilim’in şampiyonluğuyla sona erdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl startını verdiği ‘Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın ikincisi tamamlandı. 32 takımın başvuruda bulunduğu ve 75 karşılaşmanın yapıldığı turnuva yerini renkli görüntülere bıraktı. Eleme usulü ile yapılan karşılaşmalar sonunda finale kalan Hürriyet Koleji ile Yüksek Gerilim Takımı karşılaşması kıyasıya mücadeleye sahne olurken, final maçını Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

Turnuvanın şampiyonu Yüksek Gerilim oldu

Turnuvanın final karşılaşması Hürriyet Koleji ile Yüksek Gerilim Takımı arasında yapıldı. Sağdinçler Halı Sahada Başkan İsmail Say’ın vuruşu ile başlayan maç, kıyasıya mücadeleye sahne olurken, rakibine karşı üstün bir futbol sergileyen Yüksek Gerilim, karşılaşmayı 7-2 skorla bitirdi. Maçın sona ermesinin ardından ödül törenine geçildi. İki takımın futbolcularını da tek tek tebrik eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, katılımdan ve sergilenen futboldan dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Say, daha sonra turnuva üçüncüsü olan Sporkit oyuncularına ayakkabı, ikinci olan Hürriyet Koleji oyuncularına eşofman takımı ve turnuvanın şampiyonu Yüksek Gerilim oyuncularına ise birer çeyrek altın hediye etti. Turnuvanın gol kralına da çeşitli hediyeler ve takımlara plaket verildi. Başkan Say, Sporkit’e üçüncülük, Hürriyet Koloji’ne ikincilik, Yüksek Gerilime ise birincilik kupasını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Sosyal belediyecilikte güzel çalışmalara imza atıyoruz”

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Say, turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 takımın başvuruda bulunduğu ve 75 karşılaşmanın yapıldığı turnuvanın bugün ödül törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Say, geçtiğimiz yıl startını verdikleri bu turnuvanın artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Başkan Say, “Biz Edremit’te muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle mahalledeki arkadaşlarımızla birlikte özellikle sosyal belediyecilik anlamında tüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sporun geliştirilmesi ve mahalleler arası uyumun sosyal içeriğinin geliştirilmesi adına bu tür çalışmalarımız devam edecek. Spor kardeşliktir, spor centilmenliktir. Bu anlamda turnuvamıza katılan başta takımlarımız olmak üzere muhtarlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van Bölge Müdürlüğüne, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ve katılım gösterenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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