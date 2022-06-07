Edremit’te bilim şenliği düzenlendi

Van’ın Edremit Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen bilim şenliğinde, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Van’ın Edremit ilçesinde 15 ayrı okulda öğrencilerin hazırladığı 35 materyal tasarım projesi Edremit Kent Meydanında sergilendi. Bilim şenliğinde, öğrencilerin ve vatandaşların ilgisine sunulan projelerin yanı sıra; deney ve uzay gözlemleri de yapıldı. Bilim şenliğinin açılışı Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından halk oyunu gösterisiyle devam eden bilim şenliğinde, stantlar gezilerek hazırlanan çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alındı.

Bilim şenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit kent meydanının bugün küçük buluşçularla dolduğunu belirtti. Alanda 15 okulda yaklaşık 35 projenin sergilendiğini ifade eden Başkan Say, “Çocuklarımız gelecek vadediyorlar. Kendilerine imkan tanındığında neler yapılabildiğini görüyoruz. Kimyadan, hayatı kolaylaştırıcı projelere kadar birçok alanda projelerini sergilediler. Bizler de ilçe milli eğitim işbirliğiyle kendilerine alan açtık. Edremit Belediyesi olarak bu öğrencilerimize imkan sağlıyoruz. Diğer taraftan, bölgedeki ve Türkiye’deki bütün yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve Edremit Kaymakamı Türkman da projeleri hazırlayan öğrencilere teşekkür ederek, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.