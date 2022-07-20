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Edremit’te bahçe yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

VAN 20.07.2022, 15:26
Edremit’te bahçe yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, Gebze Su Sporları Merkezi’nin karşısındaki alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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