Edremit’te “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı

Van’ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman başkanlığında “Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.

Edremit Kaymakamlığında Kaymakam ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı İsmail Say ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda 2020 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, 2021 yılında alınacak önlemler ele alındı. Özellikle okul ve çevresinde illegal yollardan sigara ve diğer zararlı madde satışlarının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına karar verilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasının önemine değinildi.

Toplantının sonunda bir açıklama yapan Kaymakam Türkman, bağımlılıkla mücadele toplantısı yaptıklarını belirterek, “Bağımlılıkla mücadele ülkemizin en öncelikli sorunlarındandır. İlçemizde de uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklarla ciddi bir mücadele yürütüyoruz” dedi.