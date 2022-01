Edremit’te 2022 yatırımları masaya yatırıldı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından 2021 yılında yapılan hizmetler ve 2022 yılında yapılacak olan yatırımlar, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Edremit Belediyesi’ne ait Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan İsmail Say’ın selamlama konuşması ile başlayan toplantı akabinde Edremit Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerin yer aldığı slayt sunumun izlenmesi ile devam etti. Daha sonra muhtarlara söz veren Başkan Say, talepleri Milletvekili Arvas ile birlikte değerlendirdi. Mahalle muhtarlarının yapılmasını istedikleri hizmetlere dair talep ve önerilerini dile getirdikleri toplantıda, ayrıca mahallelerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında da karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

“2022’de su sorunu olan köy kalmayacak”

Muhtarların taleplerini bir bir dinleyerek not alan Başkan İsmail Say, daha sonra açıklamalarda bulundu. 2022 yılında her mahalleye gireceklerini ifade eden Say, özellikle ahırların şehir dışına çıkartılması yönünde esnek davranmayacaklarını vurguladı. Başkan Say, “2022 yılında tarımsal sulama dahil köylerin içme suyu sorununu çözeceğiz. Bu konuda valimiz de söz verdiler. İnşallah 2022’de su sorunu ve içme suyu sorunu olan köy kalmayacak” dedi.

“Şamran öncelikli gündem maddemiz”

İller Bankası ve VASKİ’nin yürüttüğü altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının yüzde 70’inin bittiğini belirten Say, “Süphan’dan başlayarak, Yenimahalle, Yeni Cami, Elmalık ve Eski Camiye kadar altyapısı bitmiş mahallelerin yollarını yapacağız. Bu da bizim en önemli iş planlarımızdan birisidir. Yine imar problemi olan, çevre yolundan Bakacık, Süphan ve Elmalık gibi bağlantı yolları, Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte masaya yatırıp, mutabık kaldığımız işlerdir. Bunlar dışında rutin çalışmalarımızı, yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Şubat itibari ile bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor ve bu anlamda belki hastane ve sağlık ocağı gibi müjdelerimiz olabilir. Ama yıllardır en büyük problemlerimizden biri, 6-7 mahalleyi ilgilendiren Şamran problemidir. Bu, her toplantıda konuştuğumuz ve henüz çözüme kavuşturamadığımız bir problemdir. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda Sayın Bakanımızla yapacağımız toplantıda birinci gündem maddemiz Şamran olacaktır. Bu anlamda Bakan beyden bir talimat alınması durumunda bu problemimiz çözülmüş olacaktır. Şamran’ın proje ihalesi alınmış ama işin yapılma kısmı bu yıl daha iş planına alınmamış” dedi.

Toplantı, Başkan Say’ın mahalle muhtarlarının diğer taleplerini dinlemesiyle sona erdi.