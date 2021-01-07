banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Borsalar yeni rekor peşinde
Borsalar yeni rekor peşinde
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?

Edremit’in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor

Van’ın Edremit ilçesinin kuruluşundan bu yana var olan altyapı sorunu sona eriyor.

VAN 07.01.2021, 09:15
7
Edremit’in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor

Van’ın Edremit ilçesinin kuruluşundan bu yana var olan altyapı sorunu sona eriyor.

Van’ın turizm açısından en önemli ilçelerinden biri olan Edremit’in yıllardır süren altyapı sorunu, yapılan proje çerçevesinde sona eriyor. Toplam 60 milyon TL gibi bir bütçenin harcanacağı projenin yaklaşık 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tanıtımı ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen basın açıklamasına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve yüklenici firma Türem -Söğütlü yetkilileri katıldı. Burada gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit’in altyapısı ile ilgili ihalenin neticeye bağlandığını ifade ederek, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından projenin açık ihale edildiğini söyledi. Yüklenici firmanın geldiğini ve bölgede yer tahsisinin yapıldığına dikkat çeken Vali Bilmez, “İnşallah baharla birlikte hızlı bir şekilde yapılacak. Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı VASKİ, İller Bankası Bölge Müdürü ve süreci baştan itibaren takip eden Edremit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Projenin bedeli 60 milyon TL”

Projenin 60 milyon TL bedeli olduğunu belirten Bilmez, “Coğrafi ve turistik açıdan en güzel ilçemiz Edremit olmasına rağmen, maalesef Edremit’in bir kısmında altyapı anlamında ciddi sıkıntısı vardır. İnşallah bu proje kısa sürede devreye alınır. Arıtmamızda da son aşamaya gelindi. İnşallah kısa süre içinde onu da devreye alacağız ve daha sağlıklı işleyecek bir sistem kuracağız. Bu anlamda projenin Edremit halkına, Van halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Edremit’in ilçe olmasından bu yana var olan bir sorundu"

Yüklenici firmanın kısa konuşmasından sonra açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise ilçenin uzun yıllardan beri altyapı sorunu olduğunu vurgulayarak, “Edremit’in ilçe olmasından bu yana yaklaşık 30-40 yıldır var olan bir sorundu. Eski Edremit dediğimiz ve Edremit’in yeşilini barındıran kısımda maalesef bir altyapı çalışması yoktu. Birde gerek seçim öncesinde gerek seçim sonrasında sahada da en çok karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biriydi. Uzun bir uğraştan sonra yaklaşık bir yıllık gecikmeyle de olsa bugün start vermiş olduk. Yüklenici firmada alanında uzman bir firma. Onlar da bir an önce şantiyesini kurup bu işi yapmayı arzulamaktalar. Biz de Edremit Belediyesi olarak bize düşen kısımda bu işin bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Ben projenin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İnşaatın birinci aşama yapımının 65 kilometre kanalizasyon hattı ve 7 adet terfi istasyonundan oluştuğunu dile getiren Say, bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacasının yapılacağını kaydetti. Başkan Say, projenin Elmalık, Yeni Mahalle, Yeni Cami ve Eski Cami mahallelerini kapsadığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısı soru cevap ile sona erdi.
Yorumlar (0)
banner429
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12