Edremit TOKİ yolunda asfalt serimi başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Edremit TOKİ yolunun 2. etabında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yaşanan çökmelerden ve keskin virajlardan dolayı sürücülere zor anlar yaşatan Edremit TOKİ yolunun 2. etap asfaltlama çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl çimento fabrikasından Eski TOKİ Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, projenin 2. etabının da dolgu ve reglaj malzemelerini serip altyapı çalışmalarını tamamladı. Asfalt serimi yapılan yolda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından da çizgi ve levha çalışması yapılacak.

Asfalt çalışmalarının ardından Nur Tatar Spor Salonu ile Van Çimento Fabrikası arasında bulunan 4,5 kilometrelik yolun tamamı ışıklandırılarak peyzajı yapılıp ağaçlandırılacak. Ayrıca yolun sağ şerit tarafına kaldırım, sol şerit tarafına ise bisiklet yolu yapılması planlanıyor.