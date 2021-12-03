Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Van’ın Edremit ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ açıldı.

Engelli vatandaşların daha iyi eğitim alabilmesi ve daha verimli zaman geçirmesi için Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu ve engelli vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış programında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bu bizim dönemimizde Edremit ilçe sınırları içinde yaptığımız 7’nci proje. İlk millet kıraathanesi, kent ormanı ve ilk sürekli eğitim merkezi gibi 7’nci projenin ilkini bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 10 atölyenin yer aldığı, yaklaşık 100 öğrenciye, başta ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere bölgemizdeki tüm engelli kardeşlerimize hizmet verecek. Bu engelli merkezi, Edremit’te bir ilk. Daha önceden çocuklarımızı TOKİ’den, mahallelerden diğer ilçelere taşıyorduk. Fiziksel ortamı olan bu yeri tadilattan geçirdik, atölyeleri oluşturduk, istihdam konusunda da halk eğitim ve milli eğitim müdürlüklerimiz de büyük bir özveri ile destek verdi. Büyük bir eksiği dolduracak olan bu merkezimiz; ilçemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından davetliler merkezi gezdi.