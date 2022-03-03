banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!

Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imar uygulamasının uygulanmadığı bir yere kanalizasyon, doğalgaz ve asfalt dökme gibi bir imkanın bulunmadığını belirterek, pilot bölge seçtikleri Eminpaşa Mahallesi’nin yapacakları çalışmalarla kentin en kıymetli mahallesi olacağını söyledi.

VAN 03.03.2022, 15:10
Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imar uygulamasının uygulanmadığı bir yere kanalizasyon, doğalgaz ve asfalt dökme gibi bir imkanın bulunmadığını belirterek, pilot bölge seçtikleri Eminpaşa Mahallesi’nin yapacakları çalışmalarla kentin en kıymetli mahallesi olacağını söyledi.

Hacı Şükrü Menzilcioğlu Taziye Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, burada Eminpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Irmak ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Yaşanan pandemiden dolayı kısıtlı da olsa mahalle toplantılarına aralıksız devam eden Başkan Say, bu kez Eminpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda imar ve 18’inci madde konuları masaya yatırıldı. Eminpaşa’da hayata geçirilecek olan imar ve 18’nci madde konularının bilgilendirme toplantısında Başkan Say, sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.

“Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor”

Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından mahalle sakinlerine hitaben açıklamalarda bulunan Başkan Say, Eminpaşa Mahallesi’nde imardan dolayı doğan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların doğalgaz, VASKİ, altyapı gibi konular ile ilgili yoğun şikayetlerinin olduğunu anlatan Başkan Say, “Şu an anayol olarak kullandığınız ana caddelerin çoğu imar uygulaması yapılmayan yerlerdir. Eminpaşa Mahallesi en eski mahallemiz ama maalesef imar uygulaması yapılmamış. İmar uygulaması niye ihtiyaç, çünkü sizin imar uygulaması yapmadan yol açma şansınız yok, kanalizasyon getirme şansınız yok, doğalgaz getirme şansınız yok, asfalt dökme şansınız yok. Bu yüzden her şey gelip imar uygulamasına takılıyor” dedi.

“Mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık”

Yapılan bu çalışmanın Edremit’e ve Eminpaşa’ya değer katacak bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Say, imar uygulamasının geleceğinin bilinmesinin bile burada arsa fiyatlarına yansıdığını belirtti. Çevre yolunun bile 18’nci madde ile çözüldüğünü ifade eden Başkan Say, “Ama çevre yolunda vatandaşın arsasının yüzde 45’i alındı. Biz ise burada sadece kamu alanları dediğimiz yolları ve daha önce işlenmiş olan parklar dışında vatandaşımızdan hiçbir metrekare arsa almadık. Dolayısıyla bu oran yüzde 30’ların altına düştü. En yüksek bölgemizi yüzde 28’i ile çözmüş bulunmaktayız. Türkiye’nin hiçbir yerinde 18. madde yüzde 35, yüzde 40’ların altında uygulanmamaktadır. Bugün Kayseri, Denizli, Antalya gibi, bölgemizde ise Batman, Tatvan, Diyarbakır gibi. Buralarda yeni kurulan merkezlerin tamamı bu imar uygulaması ile kuruldu. Biz mümkün olabildiğince de insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık. Mahallemizde 4-5 bin insanın parseli olmasına rağmen toplam ortaklıklar 100, 150’leri geçmedi. Bu da yüzde 1’lerde, yüzde 2’lerde kaldı” ifadelerini kullandı.

“Eminpaşa Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

Arsaların birçoğunda da vatandaşı vatandaşa değil, aksine vatandaşı kamuya dahil etmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Mahallemiz Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak. Eminpaşa Mahallemizi pilot bölge olarak belirledik. Uygulamamız biter bitmez hızlı bir şekilde imarda geçen ana caddeleri, Mehmet Bey Caddesi ve sahile bağlanan 20 metrelik, 15 metrelik büyük yolları hemen açacağız. Kaldırımlarıyla, altyapısı ile VASKİ’si, TEDAŞ’ı ile tamamlanmış olacaktır. Bu manada bütün kurumlarımızla gerekli görüşmelerimizi tamamladık. Van Büyükşehir Belediyesiyle de bu konuda diyalog halindeyiz. Eminpaşa Mahallesi yüzyıldan sonra artık imarı bitmiş, kanalizasyonu bitmiş, doğalgazı gelmiş, şehirleşmiş bir mahalle olacak. Sahil yoluyla, ana yollarıyla, İpekyolu’na bağlanacak ve Eminpaşa Mahallesi’nde artık bundan sonra imar, yol ve altyapı problemi kalmayacak. Her çalışmanın bir külfeti bir zorluğu vardır. Ama 3-5 ay sabrederseniz, göreceksiniz ki Eminpaşa Van’ın en kıymetli mahallesi olacak. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan konuşmanın ardından Başkan Say’ın mahalle sakinlerini bir bir dinleyerek imar ve 18’inci madde konularında yöneltilen soruları cevaplamasıyla son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18