Edremit Belediyesinin BESYO kursları ile üniversiteye yerleştiler

Van’ın Edremit Belediyesinin ücretsiz sunduğu üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler büyük başarı elde ederek, Türkiye’nin gözde eğitim kurumlarına yerleştiler.

Her yıl olduğu gibi 2020-2021 eğitim döneminde de Edremit Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında oldu ve eğitimlerine katkıda bulunmak için hazırlık kursları açtı. Covid-19 salgının etkisi altına da olsa çok başarılı bir hazırlık dönemi geçiren kursiyerler, bunun ödülünü istedikleri bölümlere yerleşerek aldılar. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 32 öğrenciden, 17’si Çanakkale, Konya, Adıyaman, Muğla, Bitlis, Van, Ağrı, Muş ve Siirt gibi illerin çeşitli üniversitelerine girmeye hak kazandılar.

Edremitli öğrencilerin BESYO kursları aracılığıyla ile üniversitelere yerleşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin sürdürülebilir olması hedefiyle bu yıl da gençleri üniversiteye hazırladıklarını ifade etti. Başkan Say, “Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen bu eğitimlerimizin geri kalmasına müsaade etmedik. Tüm olumsuzluklara rağmen bizler gençlerimizin her ne koşulda olursa olsun hazırlık süreçlerinin sekteye uğramasına izin veremezdik. Bu yıl ki kurslarımızın sonunda da bugün gençlerimizin hayallerine ulaştığını görüyor olmak bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Üniversitelere yerleşen kardeşlerimize başarılar diliyorum. Onlar ile gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun” dedi.