Edremit Belediyesinden YKS sınavına girecek öğrencilere destek

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

18 - 19 Haziran 2022’de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurular 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Hizmetlerinin büyük çoğunluğunu gençlere yönelik yapan Edremit Belediyesi, üniversite sınavına hazırlananlar için bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede ikamet eden kriterleri sağlayan lise son sınıf öğrencilerinin YKS sınav ücretleri Edremit Belediyesi tarafından karşılanacak. Eğitim öğretim alanında çeşitli desteklerle kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediyesi, bu desteklerine bir yenisini daha ekledi. Okulların tadilat ve onarımları başta olmak üzere kaynak kitap, tablet, ulaşım desteği, üniversiteye hazırlık için eğitim merkezleri ve kıraathaneler gibi imkanları öğrencilerin hizmetine sunan Başkan İsmail Say, şimdi de YKS’ye girecek olan öğrencilere sınav ücreti imkanı sunuyor.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Öğrencilerin, müracaatlarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan İsmail Say, aynı zamanda http://edremitbldform.alfacallcenter.com/ adresinden başvurarak diğer işlemler için yine birime gelmeleri gerektiğini belirtti. Eğitim öğretim alanında yapmış oldukları her yatırımın çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Say, “Biz her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Şimdiden YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Onlarla birçok platformda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük katkılar sağlayacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.