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Edremit Belediyesinden öğrencilere ücretsiz ulaşım kartı

VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım kartı desteği verdi.

VAN 11.02.2022, 18:13
Edremit Belediyesinden öğrencilere ücretsiz ulaşım kartı

VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım kartı desteği verdi.

Süphan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Edremit’te ikamet eden öğrencilere ulaşım kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Kart desteği tanıtım programda konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bugün Edremit için tarih bir gün yaşıyoruz. İlçeyi hem karadan hem de denizden kampüse bağlayacağız. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız kartı ilk etapta 318 arkadaşımıza dağıtacağız. Bu sadece bir ulaşım kartı değil bir kredi kartı da değil. Bu kartla birçok şey yapabilirsiniz. Başta ilçedeki sosyal işletmeler olmak üzere birçok ticari işletmede kullanabiliriz. Edremit’te oturan 7’den 70’e tüm halkımıza ulaştıracağız. Ama bunu bugün Edremit’te oturup üniversiteye kadar yolculuk yapan kardeşlerimizle başlamak istedik. İnşallah imkânlarımız arttıkça bunu lise talebelerimize, ortaokulu öğrencilerimize ve diğer tüm kitlelere de yayacağız” dedi.

“Öğrencilere hizmeti gönül belediyeciliğinin bir parçası olarak görüyoruz”

Belediyelerin imkânı el verdikçe desteklerini artıracaklarını ifade eden Başkan Say, “Sosyal belediyecilik anlamında kütüphanelerimizle, etüt merkezlerimizle ve sürekli eğitim merkezlerimizle eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin üniversite hazırlıkta zorlandıkları tüm aşamadan kaynak desteğinden ders çalıştıkları ortama kadar faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunu da gönül belediyeciliğinin bir parçası olarak görüyoruz. Ben de İstanbul’da okumuş şu anda Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken biz öğrencilere vermiş olduğu burstan faydalanarak ne kadar önemli bir hediye olduğunu anlayabiliyorum. Bir öğrenci için burs ve ulaşım desteğinin ne olduğunu bilen biriyim” diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, “Öğrencilerimizi memnun etmek ve ailelerine katkıda bulunmak çok önemlidir. Sosyal belediyeciliğin ilkini de Edremit’te yaşıyoruz. İnsan odaklı hizmet olunca çok daha kıymetli oluyor. Her zaman öğrencilerin yanında olmak bizi mutlu ediyor. Biz her zaman yanlarında olacağız. Sokaklarda başıboş birçok genç var. Okuyan ve idealist olan gençler bize lazımdır. Artık eski kafalı zihniyet yok ve artık gençlerimiz okuyor. Ülke ve kentine faydalı olmaya çalışan gençlerimiz var. Bu çalışmaları diğer belediyelerimizden de bekliyoruz. Biz isteriz ki gençlerimiz okuyup hayallerini gerçekleştirsin. Bizden sonraki neslimiz huzur içerisinde yaşamlarını sürdürsün. Van gençliğinin eğitim seviyesini yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı.

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