Edremit Belediyesinden deprem bölgesine 6 tır ihtiyaç malzemesi

Van’ın Edremit Belediyesi deprem bölgelerine yardım seferberliğini sürdürürken, bugün ise 2 tır yakıt olmak üzere toplamda 6 tır ihtiyaç malzemesi ve 22 personel ile seyyar mutfak malzemesi gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından olaya müdahale etmek için ilk olarak Arama Kurtarma Ekibi (EDAK) ve çok sayıda iş makinesi takviyesi gönderen Edremit Belediyesi, yardımlarına bir yenisini daha ekledi. Van Valiliğinin koordinesinde Malatya’da görevlendirilmek üzere Edremit Belediyesince 2’si yakıt olmak üzere toplamda 6 tır ihtiyaç malzemesi ve 22 personel ile seyyar mutfak malzemesi hazırlanarak yardımların bölgeye ulaştırılması için yola çıkardı.

“Bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağız”

Malzemelerin bulunduğu ikinci tırı Malatya’ya uğurlayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci yardım tırını da deprem bölgesine gönderilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Malzemelerin temini noktasında katkıda bulunanlara teşekkür eden Başkan Say, “Yardımını esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Depremin büyüklüğü ve etkisi göz önünde bulundurulduğu vakit bu noktada halen birçok yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda özellikle malzemeler noktasında nelere ihtiyaç duyulduğunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Ben tekrar duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah bu sıkıntıyı aşacağız. Vangölü Gıda Toptancıları Sitesi esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 6 tır ihtiyaç malzemesi

Yakıt tırları önceden deprem bölgesine gönderilirken, temel gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 2 tır ise bölgeye uğurlandı. Akşam saatlerine kadar toplamda 6 tırı bulacak olan yardımlarda şu ana kadar 4 tır gönderildi. Vatandaşlara yardımlarını belirlenen noktalara teslim etmeleri konusunda ise çağrıda bulunan Edremit Belediyesi, yardımların Şabaniye Mahallesi Şabaniye Parkı, Erenkent Mahallesi Aile Toplum Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bırakabilecekleri vurgulandı.