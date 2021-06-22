Edremit Belediyesinden aşı seferberliğine destek

Van’ın Edremit Belediyesi personeli, korona virüsle mücadele seferberliği kapsamında ilk doz aşısını oldu.

Yerinde aşı uygulamasıyla birlikte hem hizmet binasında hem de sahada görevli personelin gruplar halinde aşılanmaları başlandı. Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kurum personellerine yönelik korona virüsü aşı seferberliği start aldı. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine Edremit Belediyesi personelleri de aşı yaptırmaya başladı. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, ek hizmet binası girişine konuşlanan stantta gönüllü olarak korona virüs aşısı vurulmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdiler. Fen İşleri Müdürlüğü ve saha çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmaları yarın ve sonraki günlerde de hizmet binası ile Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla devam edecek.

Türkiye’de başlayan aşı seferberliği kapsamında çok sayıda personelin aşı olacağını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Henüz aşı olmamış personelimizin aşı olmasıyla korona virüs yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bugün belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum. İlk günden bugüne kadar süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere belediyemize gelerek aşılama yapan ilçe sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.