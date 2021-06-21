Edremit Belediyesinden altyapı kanalizasyon çalışmaları açıklaması

Van’ın Edremit Belediyesi, kısa süre önce startı verilen altyapı kanalizasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, süreç boyunca doğabilecek olan sıkıntılardan dolayı vatandaşların sabır göstererek kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin yıllardır en büyük sorunu olan kanalizasyon eksikliğinin Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın girişimleri sonucu hayata geçirildiği belirtildi. Altyapı işinin tamamlanma sürecinde bir takım sıkıntıların da beraberinde doğabileceğinin vurgulandığı açıklamada, “İller Bankası ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) işbirliğiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bilindiği üzere kanalizasyon hatları yapılırken ana kolektörler deşarj noktalarına kadar bağlandıktan sonra evsel bağlantıları tamamlanıp test yapıldıktan sonra işletmeye alınmaktadır. Kazılan yerlerin kapatılması ve asfaltlanması ile ilgili gelen talepler ancak altyapı kanalizasyon işinin tamamlanması ve hattın devreye alınması sürecinde yapılabilecektir. Bu konuda anlayışınız ve desteğiniz bizler için çok önemlidir. Kanalizasyon işinin aktifleştirilmesi durumunda belediyemizce hızlı bir şekilde yama ve kaplama işlemlerini tamamlayacağız” denildi.