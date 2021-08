Edremit Belediyesi ve MÜSİAD’dan ortak fidan dikimi

Van’ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ile Edremit ilçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev sahipliğinde Van’a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki dernek üyeleri, ziyaretlerinin 3’ncü gününde fidan diktiler. Geçtiğimiz yıl Edremit Belediyesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde oluşturulan hatıra ormanında yeni fidanlar dikildi. AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da katılım gösterdiği etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van’ın bereketli günler geçirdiğini belirtti. Bir taraftan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin bulunduğunu diğer taraftan ise MÜSİAD’ın istişare kurulu konumunda bulunan başkanlarını iki gündür Van’da misafir ettiklerini belirten Başkan Say, “Bu etkinliklerin son gününü de anlamlandırmak istedik. Ülkemizde yaşanan felaketlere de vurgu yapmak, bu noktada tedbirli olmak adına ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Yanan ağaçlarımızın yerine çok daha fazlasını dikeceğimizin vurgusuyla birlikte biz de bugün geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz yeni doğan fidanlığına yeni fidanlar, yeni ağaçlar diktik. Rabbim ülkemizi, memleketimizi felaketlerden korusun. Bizleri kırmayıp etkinliğimize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Edremit Belediyesi olarak bizler de Van’ın ve Edremit’in yeşil kalması için mücadele edeceğiz” dedi.

Dört gündür Van’da olduklarını, bugün de MÜSİAD heyetiyle böylesi güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Batman Milletvekili Ziver Özdemir, “Bizim de Van’da bir dikili ağacımız olsun diye bu etkinliğe katıldık. Öncelikle belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabi bu son zamanlarda yaşadığımız doğal afetler hepimizi derinden üzüyor. Temennimiz, duamız bu doğal afetlerden Rabbimiz ülkemizi korusun. Partimizin önemli işlerinden biri de özellikle ağaç dikimidir. Çevrecilik siyasetimiz ile bütün Türkiye’de AK Parti hükümetleri döneminde diktiğimiz ağaçları, fideleri sayısal olarak ortaya koyarsak, Cumhuriyet tarihi boyunca dikilen fidanlardan daha fazla orman oluşturulmuştur. Katkılarından dolayı başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi ve MÜSİAD olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, “Bu bölgelerin artık her yönüyle çok iyi bir yere geldiğini göstermek için bizlerde MÜSİAD olarak çeşitli yerlerde başkanlık yapmış arkadaşlarımızla Van’a geldik. Buraya her geldiğimiz dönemde buranın daha iyi imkanlara ulaştığını görüyoruz. İş hayatına da bir miktar yatırım çekmek için buradayız. Bugün burada da güzel bir organizasyon var. MÜSİAD’ımızın da 5 yıldan beri üzerinde durduğu bir konu. Gittiğimiz her yerde fidan sertifikası dağıtıyoruz. İki gündür Van’dayız, bugün de başkanlarımızı buraya davet ederek onlarla birlikte fidan diktik. Van için hayırlı olsun. Ülkemizin geleceği için, kalkınmasına yönelik her türlü adımda MÜSİAD vardır, var olmaya da devam edecektir” dedi.

Türkiye genelinde MÜSİAD’ın şube başkanları, genel başkanları ile Edremit Belediyesinin ev sahipliğinden güzel bir programa imza atıldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise bugünkü etkinliğin Van’ın güzelliklerinin ön plana çıkartılması adına ve hizmet yapan ak belediyeciliğinin yeşile ve çevreye ne kadar değer verdiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Arvas, “Bugün başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla bu etkinliğe katıldık. Edremit halkı bilsin ki Edremit gelişiyor, güzelleşiyor. Edremit, marka bir ilçemiz olacak ve turizm beldemiz olacak. Yeşiliyle, gölüyle, sahiliyle, parklarıyla, bisiklet yollarıyla İsmail Bey ve diğer belediyelerimiz güzel hizmetler yapıyorlar. İki yılda çok güzel çalışmalara imza atıldı. İnşallah kalan diğer sürede de daha iyi hizmetler sunulacaktır. Bu konuda Edremit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve MÜSİAD ekibine teşekkür etti. Van’ın gölüyle, yeşilliği ile dünyanın en güzel yerlerinden bir yer olduğunu belirten Kartal, “Eksikleri tamamlamak için canla başla çalışıyoruz. İlimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Çeşitli medeniyetlere başkentlik etmiş olan ilimizi daha da güzelleştirmek için Van ile ilgili çalışmaları takip ederek, eksiklerini gideriyoruz. Ülkemizde son zamanlarda felaketlerden dolayı bugünkü etkinlik içimizi ısıtmıştır. Katkılarından dolayı Başkan İsmail Say’a ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.