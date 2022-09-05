Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonu oldu

Van’ın Edremit Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışmasında şampiyon oldu.

Edremit Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yürüyüşte sezonun son yarışması olan Spor Toto Yürüyüş Ligi final müsabakaları Van’da gerçekleşti. Sekiz kategoride toplamda 150 sporcunun yarıştığı mücadeleler renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonasında, Edremit Belediye Spor Kulübü U18 Erkek Takımı sporcuları, 5 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu. Takım halinde 7 madalya ve bir Türkiye şampiyonluğu kupası alarak büyük başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.