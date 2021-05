Edremit Belediyesi çiftçi ve üreticileri yalnız bırakmıyor

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere 120 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgınının başladığı günden itibaren çiftçilerin ekimlerini yapılabilmeleri noktasında çeşitli yardımlar sunan Edremit Belediyesi, sebze fidesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Hafta içerisinde çiftçilere ve üreticilere ceviz fidanı ulaştıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; domates, salatalık ve biber fidesi dağıtımlarına da start verdi. Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın katılımı ile ilk fideler muhtarlara verilirken, Başkan Say her zaman üreticilerin yanında olacaklarının altını bir kez daha çizdi.

Yaşanan sürecin bir an önce atlatılması yolunda herkesin canla başla çalıştığını vurgulayan Başkan Say, bu anlamda belediye olarak da ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 300 bin sebze fidesi dağıttıklarını ifade eden Başkan Say, bu yılki dağıtımların da başladığını vurguladı. Kırsal mahallelerdeki üreticilere ulaştırılmak üzere muhtarlar aracılığıyla fide dağıtımlarının startını verdiklerini anlatan Başkan Say, “İlk etapta domates, salatalık ve biberlerden oluşan fidelerimizi çiftçilerimize ulaştırmaktayız. Üretimi güçlendirmek için üzerimize düşen ne var ise bunları yapmaktan geri durmayacağız. Fide dağıtımlarımızın çiftçilerimize, üreticilerimize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahallelerindeki çiftçi ve üreticilere ulaştırmak üzere fideleri alan muhtarlar ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere emeği geçen ekiplere teşekkürlerini iletti.