Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı akredite edildi

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) tarafından yapılan kurum ziyareti ve değerlendirme sonrasında “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı’na, düzenlenen törenle yeterlik belgesi teslim edildi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı’na 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde TRYK tarafından yapılan ziyaret sonucunda, belirlenen radyoloji uzmanlık eğitimiyle ilgili koşulları karşılayan anabilim dalı, bir yıl geçerli olan “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazandı. Hastane Başhekimlik alanında düzenlenen belge takdim törenine Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Göya, radyoloji ana bilim dalı öğretim üyeleri, asistan ve personeller katıldı.