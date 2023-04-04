Dükkanları yanan pazar esnafı yardım bekliyor

Van’da dükkanları yanan Büyük Halk Pazarı esnafı yardım istedi. Bayram öncesi iş yerlerine esnafın yeni ürünler aldığı belirtilirken mağduriyetlerinin giderilmesi istendi.

Beşyol mevkiinde bulunan Büyük Halk Pazarı’nda dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış ve itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Çıkan yangında 60 dükkanın zarar gördüğünü ifade eden esnaf, yetkililere çağrıda bulundu. Dükkanları zarar gören esnaf adına konuşan Büyük Halk Pazarı yöneticilerinden Osman Demir, yangında 60 dükkanın yanıp kül olduğunu belirterek, “Zararımız çok büyük. Hasar tespitinde bulundular. 60 esnafımızın dükkanı yandı. Şu anda yaklaşık 110 milyon TL’ye yakın bir zararımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Pazarda genellikle giyim, züccaciye, çeyizlik gibi dükkanların yer aldığını ifade eden Demir, “Bizler dar gelirli esnafız. Tek geçim kaynağımız bu, başka geçim kaynağımız yok. Bayram üzeri olduğu için çoğumuz yeni mal getirmişti. Hepimiz borç altına girmiştik. Gerçekten çok mağduruz. Bu bir nevi afettir. Çocuklarımız mağdur ve perişan halde. Psikolojileri bozuldu. Bayram öncesi esnafımıza el uzatılmasını bekliyoruz” diye konuştu.