Dr. Tosun: “Antimikrobiyal direnç önemli bir sağlık tehdididir”

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, antimikrobiyal direncin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık tehdidi olduğunu söyledi.

Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Op. Dr. Muhammed Tosun, bilinçsiz ve kontrolsüz antimikrobiyal (antibiyotik/antifungal/antiviral) kullanımının vücutta bulunan mikroorganizmalar tarafından bu ilaçlara karşı direnç gelişmesine sebep olduğunu belirtti. Tosun, “Antimikrobiyal direnç ilacın vücutta etki edemez hale gelmesine sebep olarak tedavide yeni jenerasyon ilaç kullanılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Yeni bir ilaç etkin maddesinin bulunması, bu ilacın faz aşamalarından geçip kullanılabilir hale gelmesi en az 10-15 yıllık bir süre almaktadır. İlimizde bilinçli ve kontrolü antibiyotik kullanımına yönelik birçok eğitimler, çalıştaylar, programlar yapılarak farkındalık oluşturulmaya çalıştık. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün antibiyotiklere karşı direnç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 18- 24 Kasım tarihlerini Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak belirlemiştir. İlacı doğru kullanmak, tedavinin olumlu sonuçlanabilmesi için çok önemlidir. Öyle ki, doğru ilacın uygun olmayan dozda ya da bilinçsiz kullanımı son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikenin ortadan kalkması, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yapılacak teşviklerle mümkündür. Konunun ciddiyetinin farkında olarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ilaç tüketiminin bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde her geçen gün arttığını ve bu durumun halk sağlığına karşı çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Farkındalık oluşturmak için sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlara yönelik belli periyotlarla eğitimler verilmektedir. Tüm bunların ışığında, artık neredeyse bir gelenek haline gelen ve son derece tehlikeli bir davranış olan, kulaktan dolma bilgilerle ya da tavsiye ile ilaç kullanma alışkanlığından acilen vazgeçilmelidir. Çünkü basit bir ağrı kesici bile tahmin edilemeyecek sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Unutmayın; toplum sağlığının devamı, öncelikle sağlıklı bireylerin yetişmesiyle mümkündür. Antibiyotiğe karşı mikroorganizmaların direnç geliştirmesinden kaçınmak ve kontrolsüz ilaç kullanımının önüne geçmek için doktor tarafından ilaç reçete edilmedikçe kullanılmaması gerekir. Şayet ilaç doktor tarafından reçete edilmiş ise önerilen süre ve dozda kullanılması gerekmektedir” dedi.